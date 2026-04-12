بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

ساعتين ago
وطنا اليوم – حصلت مدرسة كنز المعرفة بمادبا على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة” التي نظمتها مدرسة غرناطة الثانوية للبنات حيث مثلت المدرسة في المسابقة الطالبتان من الصف العاشر “تالا حاتم الشوابكة” و ” ولاء محمد الطرابلسي” اللتان قدّمن أداءً مميزاً يعكس روح الإبداع والتميّز.

ورعت عطوفة مديرة الشؤون المالية والإدارية  في مديرية تربية مادبا الدكتورة علا أبو الغنم حفل تكريم الفائزتان بالمسابقة  التي اشرف عليها   مديرة المدرسة هدى المساندة وبحضور عدد من المشرفين في المديرية والمعلمات.

وجاء هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل التميّز بمدرسة كنز المعرفة بإشراف مديرة المدرسة  السيدة ميسون الشوابكة التي كان لقيادتها ودعمها الأثر الكبير في تحقيق هذا التميّز. كما كان لإشراف ومتابعة المعلمة المتميزة في المدرسة نبال الهروط دور بارز في هذا النجاح.

واعربت ادارة المدرسة عن  شكرها وتقديرها ومباركتها لأسرة المدرسة بهذا التفوق متمنية مزيداً من التقدم والتفوق وتحقيق الانجاز تلو الانجاز.

تهانينا الحارة  لإدارة مدرسة كنز المعرفة المتميزة ممثلةً بمديرتها الفاضلة السيدة ميسون الشوابكة وهيئتها التدريسية لهذا الانجاز العظيم.

 

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
