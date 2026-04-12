منحة أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني وتعزيز جاهزية قطاع المياه في الأردن

وطنا اليوم:وقعت وزارة المياه والري، اتفاقية منحة مقدمة من مشروع المحافظة على المياه الممول من السفارة الأميركية في عمّان، بهدف دعم إضفاء الطابع المؤسسي على وحدة إدارة مشروع الناقل الوطني في الوزارة، بما يعزز جاهزية الوحدة ويدعم مهامها الإدارية والتشغيلية والتنسيقية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان الوزارة، الأحد، توفر المنحة نقل الخبرة والمعرفة إلى كادر المشروع الناقل الوطني من خلال الخبراء العاملين ضمن المشروع، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويدعم الوصول إلى أهداف المشروع الرامية إلى تعزيز الأمن المائي.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة المنحة تبلغ نحو 297 ألف دينار، وتمتد فترة تنفيذها ل30 نيسان 2027، حيث تشمل توفير سلع وخدمات وموارد بشرية مساندة، بما يسهم في تطوير الإجراءات التشغيلية، وتعزيز أعمال التنسيق والمتابعة والرصد، ورفع كفاءة الوحدة في تنفيذ مسؤولياتها المرتبطة بمشروع الناقل الوطني.

وتأتي المنحة في إطار التعاون بين وزارة المياه ومشروع المحافظة على المياه، بما ينسجم مع جهود الوزارة الرامية إلى دعم جاهزية “الناقل الوطني”، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تمكين وحدة إدارة “الناقل الوطني” من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية أكبر، لا سيما في مجالات التنسيق المؤسسي، والمتابعة التشغيلية، ودعم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنجاح أعمال الجاهزية المرتبطة بالمشروع