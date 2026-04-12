بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

12 أبريل 2026
بحرارة تلامس 30.. أجواء صيفية بانتظار الأردنيين بدءا من الثلاثاء

وطنا اليوم:توقع المختصون في مركز “طقس العرب” أن تتأثر المملكة تدريجيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بكتلة هوائية حارة نسبيا تعد الأولى من نوعها خلال هذا الموسم.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن درجات الحرارة في الأحياء الشرقية للعاصمة عمان قد تلامس، وربما تتجاوز، حاجز 30 درجة مئوية للمرة الأولى منذ نحو 160 يوما.
ومن المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الملموس يوم الثلاثاء، ليصبح الطقس دافئا في أغلب المناطق خلال ساعات الظهيرة، حيث تسجل الحرارة مستويات حول منتصف العشرينيات مئوية.
أما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين بداية وأواسط الثلاثينيات مئوية.
وبحسب آخر التحديثات الجوية، ستبلغ الكتلة الحارة نسبيا ذروة تأثيرها اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة.
وخلال هذه الفترة، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتصل إلى حاجز 30 مئوية في بعض أحياء العاصمة، بينما تقترب من حاجز 40 درجة مئوية في المناطق الغورية والمدن الساحلية، مما يحول الأجواء إلى حارة نسبيا بوجه عام في مختلف أنحاء المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:52

كلمةُ عشقٍ في جامعةِ الزيتونةِ الأردنية

00:23

مدرسة كنز المعرفة بمادبا تفوز بالمركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم في مسابقة “جذور الإبداع والموهبة”

22:41

سادن العدالة وحكيم القانون: الأستاذ الدكتور محمد المعاقبة ⚖️🌹

22:07

عزوف الشباب عن الزواج… أزمة جيل أم إنذار مجتمع؟

22:03

الأردن في عين العاصفة: صمتٌ حكيم وبوصلة لا تخطئ

21:35

الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل “الضمان” ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً

20:40

الخرابشة: أتاوة للحكومة بين 3 و10% من إيرادات نحاس أبو خشيبة

20:28

وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

20:20

6 آلاف زائر لـ تلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع

20:09

سندويتشات لا تخلو من “النق”!

20:00

الضمان الاجتماعي : بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا

19:50

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بتهريب المخدرات بينهم أردنيان

وفيات
وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026