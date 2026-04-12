بحرارة تلامس 30.. أجواء صيفية بانتظار الأردنيين بدءا من الثلاثاء

وطنا اليوم:توقع المختصون في مركز “طقس العرب” أن تتأثر المملكة تدريجيا، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، بكتلة هوائية حارة نسبيا تعد الأولى من نوعها خلال هذا الموسم.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن درجات الحرارة في الأحياء الشرقية للعاصمة عمان قد تلامس، وربما تتجاوز، حاجز 30 درجة مئوية للمرة الأولى منذ نحو 160 يوما.

ومن المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الملموس يوم الثلاثاء، ليصبح الطقس دافئا في أغلب المناطق خلال ساعات الظهيرة، حيث تسجل الحرارة مستويات حول منتصف العشرينيات مئوية.

أما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين بداية وأواسط الثلاثينيات مئوية.

وبحسب آخر التحديثات الجوية، ستبلغ الكتلة الحارة نسبيا ذروة تأثيرها اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة.

وخلال هذه الفترة، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتصل إلى حاجز 30 مئوية في بعض أحياء العاصمة، بينما تقترب من حاجز 40 درجة مئوية في المناطق الغورية والمدن الساحلية، مما يحول الأجواء إلى حارة نسبيا بوجه عام في مختلف أنحاء المملكة.