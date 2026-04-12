بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سميح المعايطة ينفعل على خبير إيراني: بقل قيمتك على الهوا

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:حظي لقاء جمع وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة بتفاعل واسع، عقب رده على خبير إيراني من طهران، كان قد صرّح بأن الأوضاع في إيران خلال الحرب أفضل من الأردن.
وردّ المعايطة على التصريحات بالقول: “فشرت أنت وإيران، بقل قيمتك على الهوا، لا تجيب سيرة الأردن، روح احمي شعبك من صواريخ الأمريكان أول”.
وأثار رد المعايطة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره متابعون تعبيرًا عن موقف حازم في الدفاع عن الأردن، في حين تداول المواطنون مقطع الرد بشكل كبيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وتاليا الفيديو:

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
