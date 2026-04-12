مدرسة أم عبهرة بلا كهرباء .. توضيحات رسمية حول الأسباب

وطنا اليوم:أبدى أولياء أمور طلبة مدرسة أم عبهرة الثانوية للبنين في مرج الحمام قلقهم جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة لنحو شهرين ونصف، فيما اكدت وزارة التربية والتعليم وشركة الكهرباء أن العمل جارٍ على حل المشكلة خلال أيام.

وقال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم، المهندس عصام أبو أحمده، إن انقطاع الكهرباء بدأ بتاريخ 5 شباط الماضي نتيجة “خلل في الكابل الرئيسي المغذي للمدرسة”.

وأضاف أن الوزارة قامت فوراً بمخاطبة الجهات المختصة، وتم تزويدها بكلفة الإصلاح من قبل شركة الكهرباء الأردنية، حيث جرى دفع مبلغ 13 ألفاً و500 دينار في اليوم نفسه الذي وردت فيه المطالبة المالية.

وبيّن أبو أحمده أن “الأنظمة المعمول بها لا تسمح للوزارة بتنفيذ أعمال إصلاح الكابل عبر مقاولين تابعين لها”، إذ يجب تنفيذ الأعمال من خلال مقاولين معتمدين لدى شركة الكهرباء، ما يربط التنفيذ بالإجراءات الفنية للشركة.

وأكد أن الوزارة تتابع الموضوع بشكل مستمر مع شركة الكهرباء، مشدداً على “ضرورة إعطاء المدارس أولوية في معالجة الأعطال” نظراً لحساسية الخدمات التعليمية.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية، المهندس محمد المحارمة، أن “الكابل المتضرر يعد كابلاً خاصاً بالمدرسة ويقع معظمه داخل حرمها”، ما يجعله مملوكاً من الناحية الفنية للمؤسسة التعليمية.

وأشار إلى أن الفحوصات الفنية أظهرت وجود عدة مواقع للضرر في الكابل، أحدها أسفل سور خرساني استنادي داخل المدرسة، الأمر الذي استدعى إعداد دراسة فنية لمعالجة الخلل.

ولفت إلى أن الحلول المطروحة تمثلت في إزالة السور أو تغيير مسار الكابل، مبيناً أن “الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم اختارت تغيير المسار”، وهو ما تطلب إعداد مخططات فنية والحصول على تصاريح حفر وتنفيذ المسار الجديد.

وختم بأن الأعمال وصلت إلى مراحلها الأخيرة، متوقعاً إعادة التيار الكهربائي إلى المدرسة خلال أيام قليلة.