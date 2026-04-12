بحث التعاون بين العقبة الخاصة والأثار العامة لتطوير موقع ايلة الإسلامي

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، “شادي رمزي” المجالي، باهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الاثار العامة بتنفيذ نهج متكامل لتطوير موقع أيله الإسلامية، بما يعزز من مكانته كأحد أبرز المعالم الحضارية في المدينة، ضمن رؤية تنموية توازن بين الحفاظ على الإرث التاريخي وتنشيط الحركة السياحية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها المجالي ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنه إلى موقع أيله الإسلامية، وبحضور مساعد المدير العام لينا البكار، ومدير خدمات المدينة المهندس محمد المعايطة ومدير آثار العقبة ماهر العمرين، ومديرة مشروع أيله الدكتورة سوسن الفاخري والمعنيين .

وبحث الجانبات آلية تعزيز التعاون المؤسسي لمواجهة التحديات الفنية التي تواجه الموقع، من أبرزها إيجاد حلول هندسية مستدامة لمعالجة تصريف مياه الأمطار، بما يحافظ على النسيج الأثري ويحميه من عوامل التعرية دون التأثير على قيمته التاريخية.

وأوضح المجالي أن سلطة العقبة تمضي بالشراكة مع دائرة الآثار العامة في تطوير وإدارة المواقع الأثرية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك المسح الجوي والتوثيق الرقمي، لتعزيز كفاءة أعمال الرصد والحماية والصيانة، وضمان استدامة هذه المواقع للأجيال القادمة.

وأضاف أن تطوير موقع أيله الإسلامية يشكل جزءً من استراتيجية السلطة بالتنسيق نع دائرة الاثار لتطوير المنتج السياحي الثقافي في العقبة، بما يسهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية متكاملة، وتطوير الخدمات المقدمة وورفع جودة تجربة الزائر والسائح، بهدف زيادة مدة إقامته، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وفي إطار توجهات السلطة لتمكين الشباب، أوضح المجالي ان السلطة وبالتعاون مع دائرة الاثار اطلقت برنامج “حراس الآثار” الذي يمثل نموذجًا عمليًا للاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث استهدف البرنامج عدد من الباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، تلقوا خلاله تدريبًا متخصصًا في مجالات استكشاف وصيانة المواقع الأثرية وفق أسس علمية ومهنية، بما يمكنهم من الانخراط المباشر في العمل الميداني ورفد القطاع بكوادر مؤهلة، بما يدعم استدامة المشاريع الأثرية، إلى جانب توفير فرص تشغيلية حقيقية للشباب في القطاعات السياحية والثقافية.

من جهته، أشاد أبو دنه بمستوى التعاون والتنسيق مع سلطة العقبة، مثمنًا الجهود المبذولة في أعمال التنقيب والترميم في موقع أيله الإسلامية، ومؤكدًا أهمية استكمالها وفق أعلى المعايير الفنية، بما يهيئ الموقع لاستقبال الزوار ويعزز حضوره على خارطة السياحة الثقافية.

واضاف نسعى بالتعاون مع السلطة التوافق على خارطة طريق تنفيذية تتضمن حزمة من الحلول الفنية والتقنية لمعالجة التحديات القائمة، بما يضمن حماية الموقع وتطويره، وترسيخ مكانة أيله الإسلامية كوجهة سياحية وثقافية تعكس عمق التاريخ الحضاري لمدينة العقبة.