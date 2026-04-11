حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

وطنا اليوم – رعى رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة، رائد حمادة، اليوم، حفل تكريم لعدد من الإعلاميين، تقديرا لدورهم في دعم القطاع السياحي وقطاع المطاعم، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها.

وأكد حمادة، خلال الحفل، الذي أقيم في مقر نادي حمادة الرياضي أهمية التصدير للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى تطلع المجموعة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب العمل على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المختلفة.

وكشف عن تلقي المجموعة عروضا من دول مجاورة للتوسع عبر نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ما يعكس ثقة الأسواق الإقليمية بالمنتج الأردني.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، أشار حمادة إلى تعاون المجموعة مع عدد من المؤسسات، من بينها مركز الحسين للسرطان، ومؤسسة إنماء للتشغيل، وتكية أم علي، مؤكدا التزام المجموعة بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية.

وأشار حمادة إلى مبادرات أطلقتها المجموعة سابقا بهدف توفير فرص عمل جديدة للأردنيين من خلال تنظيم فعاليات اليوم الوظيفي بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية وتداعيات جائحة كورونا أثرت بشكل واضح على القطاع السياحي، ما أدى إلى تراجع الحركة السياحية خلال الفترات الماضية، معربا عن أمله بعودة النشاط السياحي خلال الصيف المقبل، لا سيما من دول الخليج.

وأشاد حمادة بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي، مبينا وجود تواصل مستمر مع هيئة تنشيط السياحة لإطلاق حزم من العروض الترويجية التي تستهدف جذب السياح وتعزيز الحركة السياحية في المملكة.

وفيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية، شدد حمادة على أهمية الأكاديميات المتخصصة في تأهيل الكوادر وتزويد القطاع بالكفاءات اللازمة، مشيرا إلى أن المجموعة تمتلك أكاديمية تدريب خاصة بها تعمل على إعداد الموظفين ورفع كفاءتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل.

كما أكد حمادة أهمية تمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها، خصوصا في قطاع المطاعم، بما يسهم في تعزيز مشاركتها الاقتصادية.

واستعرض حمادة نشاطات نادي حمادة الثقافي والاجتماعي والرياضي، الذي يضم فرقا في رياضات السيارات وكرة القدم والريشة والتنس، وقد حقق النادي العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة، معربا عن تطلع المجموعة لتوسيع النشاط ليشمل رياضات ذهنية مثل الشطرنج.

وأكد التزام النادي بالمسؤولية الاجتماعية ودعمه المستمر للشباب والمجتمع المحلي، خصوصا في تمكين الشباب ودعم الأسر المحتاجة.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم عدد من الإعلاميين، تقديرا لجهودهم في دعم قضايا القطاع السياحي والخدمي، وتعزيز الوعي بدور هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني.

وتأسست مجموعة مطاعم حمادة في عام 1988 في العاصمة عمان، حيث بدأت كمشروع عائلي صغير قبل أن تتوسع تدريجيا لتصبح واحدة من أبرز سلاسل المطاعم في الأردن، معتمدة على تقديم المأكولات الشرقية والحفاظ على الجودة والتنوع في منتجاتها.