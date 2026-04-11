“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

11 أبريل 2026
وطنا اليوم _

حقق برنامج أردننا جنة خلال الأسبوع الأول من انطلاقه مؤشرات إيجابية تعكس حيوية القطاع وشموليته لمكونات القطاع السياحي، حيث بلغ عدد المشاركين 5400، توزعوا على 168 رحلة وحافلة بمشاركة 168 دليلا سياحيا و43 مكتب سياحة وسفر و20 مطعما و30 فندقا ومخيما سياحيا.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، شهدت الوجهات الجديدة إقبالا لافتا، حيث استقطبت منطقة عراق الأمير 881 مشاركا، وأم الرصاص 400 مشارك، وسجلت البترا ضمن برامج المبيت 950 مشاركا، ووادي رم 400 مشارك، فيما سجلت العقبة 371 مشاركا، إلى جانب 100 مشارك عبر الحجز المباشر عن طريق السيارة الخاصة.

وتوزع بقية المشاركين على عدد من الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة، لا سيما عجلون وأم قيس وطبقة فحل والمغطس وجرش ورحاب بما يعكس تنوع المنتج السياحي الأردني وقدرته على استقطاب مختلف الشرائح.

وأوضحت الوزارة، يأتي برنامج “أردننا جنة” ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط القطاع السياحي وتعزيز السياحة الداخلية، بما يسهم في دعم وتمكين المجتمعات المحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية فيها، حيث قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية ضمن البرنامج، إلى جانب الاستمرار في تغطية تكاليف الرحلات حتى تاريخ 31 كانون الأول المقبل.

واضافت: “يؤكد البرنامج نهج الشمولية في تنشيط القطاع السياحي من خلال إشراك مكوناته كافة، بما يشمل مكاتب السياحة والسفر وقطاع النقل السياحي والمطاعم والفنادق والمخيمات والأدلاء السياحيين، والتجارب السياحية المختلفة، الأمر الذي يسهم في توسيع الأثر الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة”.


