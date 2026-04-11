“جمعية الباركنسون” تحيي يومه العالمي وتؤكد دعم المرضى

11 أبريل 2026
وطنا اليوم – أكدت جمعية العناية بمرضى الباركنسون – الأردن، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمرض (باركنسون) الذي يصادف في 11 نيسان من كل عام، مواصلة جهودها في دعم المرضى وتعزيز الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لهم، تحت شعار: “معاً نتحدى ومعا نصنع الأمل”.

وقال المدير التنفيذي للجمعية أيمن البلبيسي ، إن هذه المناسبة تشكل فرصة لرفع مستوى الوعي بالمرض بوصفه أحد الاضطرابات العصبية التنكسية المزمنة التي تؤثر بشكل رئيسي على الحركة وتظهر أعراضه تدريجيا مثل الرعشة وبطء الحركة وتيبس العضلات واضطرابات التوازن، إضافة إلى أعراض غير حركية تشمل الاكتئاب واضطرابات النوم والتراجع المعرفي في بعض الحالات.

وأشار إلى أن مرضى الباركنسون يواجهون تحديات متعددة، أبرزها صعوبة الوصول إلى التشخيص المبكر والحاجة إلى خدمات متخصصة ومستدامة وارتفاع كلفة العلاج إلى جانب الأعباء النفسية والاجتماعية التي تنعكس على المرضى وأسرهم.
وبين أن الجمعية تواصل دورها في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وتعزيز برامج العلاج الطبيعي والتأهيلي وتنفيذ حملات التوعية وتوفير منصات للتثقيف الصحي، إضافة إلى العمل على إدخال أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الطبية بما في ذلك برامج التحفيز الدماغي العميق والطب عن بعد.
وأضاف إن الجمعية تسعى إلى توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والصحية محلياً ودولياً، بما يسهم في بناء شبكة دعم متكاملة وتمكين المرضى وأسرهم والمساهمة في جعل الأردن مركزاً إقليمياً متميزاً في رعاية وعلاج مرض باركنسون.
ودعا البلبيسي، إلى تكثيف الجهود لدعم مرضى الباركنسون وتعزيز الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والبحث العلمي بما يحقق مستقبلا أكثر أملا لهم.(بترا)-


