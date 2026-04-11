أجواء باردة نسبياً حتى الأحد وربيعية دافئة بدءا من الاثنين

11 أبريل 2026
وطنا اليوم – يكون الطقس اليوم السبت، بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس يوم غد الأحد، بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار أحياناً في المناطق الشرقية.
أما الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعياً مشمساً ولطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئاً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 8 درجات مئوية وفي غرب عمان 16 – 6 وفي المرتفعات الشمالية 14- 5 وفي مرتفعات الشراة 15- 6 وفي مناطق البادية 22- 8 وفي مناطق السهول 19 – 9 وفي الأغوار الشمالية 27 – 13 وفي الأغوار الجنوبية 30- 16 وفي البحر الميت 29- 15 وفي خليج العقبة 30- 17 درجة مئوية.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026