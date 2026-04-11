أجواء باردة نسبياً حتى الأحد وربيعية دافئة بدءا من الاثنين

وطنا اليوم – يكون الطقس اليوم السبت، بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يبقى الطقس يوم غد الأحد، بارداً نسبياً في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار أحياناً في المناطق الشرقية.

أما الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس ربيعياً مشمساً ولطيف الحرارة في اغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئاً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 8 درجات مئوية وفي غرب عمان 16 – 6 وفي المرتفعات الشمالية 14- 5 وفي مرتفعات الشراة 15- 6 وفي مناطق البادية 22- 8 وفي مناطق السهول 19 – 9 وفي الأغوار الشمالية 27 – 13 وفي الأغوار الجنوبية 30- 16 وفي البحر الميت 29- 15 وفي خليج العقبة 30- 17 درجة مئوية.