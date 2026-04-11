حزب الميثاق الوطني يشارك في المسيرة المركزية دعمًا للوصاية الهاشمية ونصرةً للقدس

11 أبريل 2026
وطنا اليوم – شارك حزب الميثاق الوطني، بكافة هيئاته ومؤسساته وقطاعاته الحزبية، في المسيرة الجماهيرية التي انطلقت تأكيداً على دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوقوف خلف مواقف حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، تجاه حماية القدس ومقدساتها.

وجاءت مشاركة الحزب في هذه المسيرة، التي رُفعت فيها شعارات “لا لإغلاق الأقصى، لا لإعدام الأسرى”، تعبيراً عن الالتفاف الشعبي والحزبي حول القيادة الهاشمية، وتأكيداً على أن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك تمثل أولوية وطنية وقومية ثابتة لا تقبل المساومة.

وأكد الحزب، في بيان له على هامش المسيرة، أن الأردن بقيادته الهاشمية يواصل أداء دوره التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التي تشكل صمام أمان في حماية هوية المدينة المقدسة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدد حزب الميثاق الوطني على أن هذه المشاركة الواسعة تعكس وحدة الصف الوطني خلف القيادة، وتجدد التأكيد على الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووقف الانتهاكات بحق المقدسات، وضمان حرية العبادة، ورفض كافة الإجراءات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك.

واختتم الحزب بالتأكيد على استمراره في أداء دوره الوطني إلى جانب كافة مؤسسات الدولة، دعماً لمواقف جلالة الملك، وحمايةً للثوابت الوطنية والقومية.

 

 


