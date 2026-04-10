11 أبريل 2026
حملة نظافة شاملة في عيون موسى وجبل نيبو بمادبا لتعزيز الوعي البيئي والحد من النفايات

وطنا اليوم – في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، نُفِّذت مساء اليوم الجمعة حملة نظافة شاملة في منطقة مثلث عيون موسى وجبل نيبو السياحي غرب مادبا ، تحت رعاية مدير قضاء الفيصلية، وبمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.
وشملت الحملة توزيع أكياس صديقة للبيئة وأكياس قماشية على المركبات، حيث انطلقت الفعاليات عند الساعة الثانية بعد الظهر في منطقتي عيون موسى وجبل نيبو، بمشاركة فاعلة من مكتب حماية البيئة لمحافظة مادبا التابع لـوزارة البيئة الأردنية، وبالتعاون مع قضاء الفيصلية، ومديرية شباب مادبا، وبلدية مادبا منطقة الفيصلية، إلى جانب مجلس الخدمات المشتركة، والشرطة السياحية، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وبحضور عدد كبير من أفراد المجتمع المحلي.
وهدفت الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك السياح الأجانب من مختلف دول العالم، وترسيخ قيم العمل التطوعي، والحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية.
وأكد القائمون على الحملة أهمية هذه المبادرات في تنمية روح المسؤولية لدى الشباب، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، بما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة.
وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المستمرة الهادفة إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، والارتقاء بالواقع البيئي في مختلف أنحاء المملكة، وتعزيز ثقافة النظافة العامة والعمل الجماعي.


