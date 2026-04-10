وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي جهود وقف إطلاق النار في لبنان

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو.

وبحث الصفدي وروبيو الجهود المستهدفة للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، وتوفير المساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات النازحين.

كما بحث الوزيران جهود تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران