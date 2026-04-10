وقفة عز وشموخ خلف الملك

10 أبريل 2026
بقلم : ابراهيم النجادات ، محافظ سابق
ياتي الطوفان البشري الأردني في عمان اليوم دعما لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله يحمل رسائل متعددة الاتجاهات للداخل والخارج مفادها بان جبهتنا الاردنيه اليوم أكثر تماسكا واشد صلابة خلف جلالة الملك في كافة قراراته ومواقفه في الظروف الراهنه التي تعصف بالمنطقه ، وان بلدنا يقف اليوم ثابتا ، صلبا ، آمنا ، مستقرا ، تقود قياده هاشميه ذات شرعيه تاريخيه دينيه يلتف حولها كافة قبائل وعشائر المملكه واحزابه ونقاباته وموسساته على امتداد مساحات وطننا الغالي وثغوره ، وقد تمكن من تجاوز الاعاصير والملمات طيلة التاريخ بفعل التلاحم مابين القياده الهاشميه والجيش والشعب في علاقه يتفرد بها الهاشميون دون غيرهم من قادة العالم .
لقد تنادوا الاردنيون من كل حدب وصوب إلى عاصمتنا الحبيبه عمان بقلوب مفعمه بالولاء والانتماء للوطن ، وقيادته الهاشميه ، وعميدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم ملتفين حول العرش الهاشمي المفدى .
حفظ الله الأردن وطنا وقياده من كل مكروه .


