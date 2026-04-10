10 شهداء من أمن الدولة بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد 10 عناصر من جهاز أمن الدولة في غارة اسرائيلية استهدفت محيط السرايا الحكومية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الجمعة.

وأوردت الوكالة “شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات عنيفة” على المدينة إحداها “في محيط السرايا الحكومية”، مشيرة إلى أنها أسفرت عن “تدمير مبان… وطالت مكتب أمن الدولة… حيث أفيد عن استشهاد 10 عناصر كحصيلة أولية”.

وشوهدت في المكان أضرار كبيرة لحقت بالسرايا، حيث تناثر الحديد والحطام من المبنى الذي اندلعت منه النيران.