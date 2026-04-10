أمانة عمّان: هدم دوار التطبيقية نُفذ وفق الدراسات ودون أضرار

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمّان الكبرى، فجر اليوم الجمعة، أعمال إزالة دوّار جامعة العلوم التطبيقية، واستبداله بإشارة ضوئية حديثة تعمل بنظام أربعة أطوار، وذلك ضمن جهودها لتحسين السلامة المرورية ومعالجة الاختناقات في الموقع.

وأكدت الأمانة أن أعمال الهدم الخاصة بإعادة إنشاء الدوّار نُفذت وفق الدراسات الفنية والهندسية، وتحت إشراف مختصين، مشيرةً إلى أن عملية هدم العمود، البالغ ارتفاعه 39 مترًا، أُنجزت كما هو مخطط لها ضمن محيط الدوّار.

وأوضحت أنه لم تسجل أي أضرار مادية أو بشرية، خلافًا لما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع، مؤكدةً استمرار كوادرها في العمل بالموقع.

أثارت حادثة سقوط مجسم دوار التطبيقية في منطقة شفا بدران جدلًا واسعًا وتساؤلات حول إجراءات السلامة، وذلك بعد تداول فيديو يُظهر لحظة سقوط العمود على الجرافة التي كانت تقوم بعملية الهدم.

الفيديو المتداول وثّق لحظة الحادث، ما دفع متابعين إلى طرح تساؤلات حول مدى الالتزام بإجراءات السلامة في موقع العمل،ووجود حواجز أو تحذيرات مرورية كافية، وعن مسؤولية الجهة المنفذة عن تأمين الموقع.

قرّرت أمانة عمّان الكبرى تحويل دوار جامعة العلوم التطبيقية في منطقة شفا بدران إلى تقاطع مزوّد بإشارات ضوئية بنظام أربعة أطوار، في خطوة تهدف إلى تحسين الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة العامة في الموقع.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة، محمد الجدوع، في تصريح، إن نظام الإشارة رباعية الأطوار سيسهم في تنظيم الحركة المرورية وتوزيعها بشكل متوازن من مختلف الاتجاهات، بما يقلل من الاختناقات المرورية، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

وأوضح أن القرار جاء استناداً إلى دراسة مرورية متخصصة أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث عند الدوّار، نتيجة الكثافة المرورية العالية وتعدد اتجاهات السير وتداخلها، ما استدعى اعتماد حلول تنظيمية أكثر كفاءة، من بينها استبداله بتقاطع ضوئي حديث يحدّ من نقاط التعارض بين المركبات.

وأشار الجدوع إلى أن أعمال إزالة الدوّار ستبدأ اعتباراً من مساء الخميس المقبل، مبيناً أن مدة التنفيذ المتوقعة، بما تشمل أعمال الإزالة وتركيب الإشارات الضوئية، تتراوح من شهر إلى شهرين، وفق البرنامج الزمني المعتمد.

وأكد أن تنفيذ المشروع سيتم دون إغلاق كامل للطريق، حيث ستُحاط منطقة العمل بحواجز حديدية مؤقتة تضمن استمرارية الحركة المرورية دون تأثيرات جوهرية على انسياب السير.

ولفت إلى أن أعمال الإزالة تتطلب جهداً فنياً ووقتاً إضافياً، نظراً لوجود ردم إنشائي (طمم) ومعلم هندسي كبير يتوسط الدوّار، ما يستدعي التعامل معه وفق إجراءات فنية متخصصة تضمن السلامة والكفاءة في التنفيذ.

ودعا الجدوع السائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتحويلات المؤقتة التي سيتم الإعلان عنها، بما يضمن الحفاظ على انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.