2.5 مليون عدد مستخدمي تطبيق سند

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن تطبيق سند يواصل تحقيق نمو ملحوظ في عدد المستخدمين، حيث بلغ إجمالي عدد المستخدمين 2.5 مليون مستخدم.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أصدرتها، اليوم الجمعة، فقد قام 42 بالمئة من المواطنين الحاصلين على بطاقة الأحوال المدنية ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بتفعيل الهوية الرقمية عبر التطبيق، في مؤشر يعكس تزايد الاعتماد على الخدمات الحكومية الرقمية.

كما سجل التطبيق انضمام أكثر من 400 ألف مستخدم جديد خلال الربع الأول من العام الحالي.

يُشار إلى أن تطبيق “سند” متوفر للتحميل عبر متاجر التطبيقات المختلفة، بما في ذلك App Store وGoogle Play وAppGallery.