القدس خط أحمر .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك

10 أبريل 2026
القدس خط أحمر .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك

وطنا اليوم:دعما لجهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية، ووسط أجواء وطنية، انطلقت الآن المسيرة الوطنية الحاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد لتصل الى ساحة النخيل بعد قليل.
ويشارك في المسيرة الوطنية الاحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية والسياسية وفعاليات شعبية، وذلك تأكيدًا على الموقف الأردني الثابت والراسخ، قيادة وشعبا، في الدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هذه الوصاية التي ليست مجرد موقف سياسي، بل التزام تاريخي وشرعي بحماية القدس وصون مقدساتها.
المسيرة انطلقت تحت شعار “الوصاية الهاشمية صون للقدس وحماية للأقصى” و”لا لإغلاق الأقصى .. لا لإعدام الأسرى”.
وتأتي هذه المسيرة تأكيدًا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض أي محاولات للمساس أو إغلاق المسجد الأقصى المبارك ودعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتشكّل المسيرة أسمى معاني الانتماء الصادق للوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولاء للعرش الهاشمي المفدى، وتعبيراً واضحاً عن وحدة الصف الأردني والتفافه حول قيادته وقضاياه المركزية.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026