القدس خط أحمر .. مسيرات شعبية في عمّان تؤيد مواقف الملك

وطنا اليوم:دعما لجهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية، ووسط أجواء وطنية، انطلقت الآن المسيرة الوطنية الحاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد لتصل الى ساحة النخيل بعد قليل.

ويشارك في المسيرة الوطنية الاحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية والسياسية وفعاليات شعبية، وذلك تأكيدًا على الموقف الأردني الثابت والراسخ، قيادة وشعبا، في الدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هذه الوصاية التي ليست مجرد موقف سياسي، بل التزام تاريخي وشرعي بحماية القدس وصون مقدساتها.

المسيرة انطلقت تحت شعار “الوصاية الهاشمية صون للقدس وحماية للأقصى” و”لا لإغلاق الأقصى .. لا لإعدام الأسرى”.

وتأتي هذه المسيرة تأكيدًا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض أي محاولات للمساس أو إغلاق المسجد الأقصى المبارك ودعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وتشكّل المسيرة أسمى معاني الانتماء الصادق للوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولاء للعرش الهاشمي المفدى، وتعبيراً واضحاً عن وحدة الصف الأردني والتفافه حول قيادته وقضاياه المركزية.