السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا

وطنا اليوم:ضمن جهود وطنية متواصلة، تنفذ وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وبالتعاون مع وزارة البيئة، حملة توعوية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على نظافة المواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الزوار والسياح حول أهمية الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل المواقع الطبيعية والأثرية، بما يسهم في حماية هذه المواقع من التشوهات والممارسات السلبية، والحفاظ على قيمتها الجمالية والتاريخية.

وأكدت الجهات المعنية أن الحفاظ على نظافة المواقع السياحية يُعد مسؤولية مشتركة وسلوكاً حضارياً يعكس الصورة المشرقة للأردن، ويعزز مكانته كوجهة سياحية آمنة ومستدامة، قادرة على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.