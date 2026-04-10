الخارجية تدعو الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان

وطنا اليوم:دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن.

ويأتي تخذير الخارجية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

كما نصحت الخارجية الراغبين بالمغادرة من لبنان الاستفادة من توافر رحلات طيران تجارية أو استخدام الطريق البري (معبر المصنع الحدودي).

ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصّة.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:

•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

•وحدة مركز العمليات في الوزارة:

‏00962799562471

‏00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo