بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخارجية تدعو الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان

10 أبريل 2026
الخارجية تدعو الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان

وطنا اليوم:دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن.
ويأتي تخذير الخارجية في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصًا على سلامة المواطنين.
كما نصحت الخارجية الراغبين بالمغادرة من لبنان الاستفادة من توافر رحلات طيران تجارية أو استخدام الطريق البري (معبر المصنع الحدودي).
ودعت الوزارة المواطنين الأردنيين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصّة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لطلب المساعدة والاستفسار على مدار الساعة عبر:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
‏00962799562471
‏00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
