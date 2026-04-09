تحت شعار الوصاية الهاشمية صون للقدس وحماية للأقصى مسيرة مركزية الجمعة لأبناء الشعب الاردني من المسجد الحسيني وسط البلد عمان

9 أبريل 2026
وطنا اليوم – تنطلق يوم غدٍ الجمعة 10/4/2026 من امام المسجد الحسيني وسط البلد بعمان وصولاً إلى ساحة النخيل وبعد صلاة الجمعة مباشرة المسيرة المركزية لأبناء الشعب الأردني تحت شعار :
“الوصاية الهاشمية صون للقدس وحماية للأقصى”
لا لإغلاق الأقصى .. لا لإعدام الأسرى.

دعوة لأبناء الشعب الأردني الوفي للمشاركة في هذه المسيرة المركزية الجماهيرية الشعبية.

وتأتي هذه المسيرة تأكيدًا على:
• الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
• رفض أي محاولات للمساس أو إغلاق المسجد الأقصى المبارك
• دعم وإسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
إن مشاركتكم تمثل أسمى معاني الانتماء الصادق لهذا الوطن، وتجسيداً حقيقياً للولاء الراسخ للعرش الهاشمي المفدى،
وتعبيراً واضحاً عن وحدة الصف الأردني والتفافه حول قيادته وقضاياه المركزية.
كونوا على الموعد… فصوتكم قوة، ومشاركتكم موقف.


