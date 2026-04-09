الصفدي يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

9 أبريل 2026
الصفدي يحذر من تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

وطنا اليوم:حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان على الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.
وأكّد الصفدي في اتصالاتٍ هاتفيّةٍ مع وزير الخارجية الألماني الدكتور يوهان دافيد فاديفول، ووزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، ووزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، ضرورةَ تحرّك المجتمع الدولي فوريًّا لوقف هذا العدوان الذي يشكّل خرقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويدفع المنطقة نحو المزيد من الفوضى والصراعات.
كما تواصل الصفدي مع عددٍ من نظرائه، وبحث معهم أيضًا تنسيق الجهود لإرسال مساعدات إنسانية فورية وكافية لمساعدة الحكومة اللبنانية على تلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني نزحوا من بيوتهم وبلداتهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وأكّد الصفدي تضامن الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره، ودعم جهود الحكومة اللبنانية فرض سيادتها على كلّ أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026