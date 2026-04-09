عدد قتلى الفيضانات في باكستان وأفغانستان يرتفع إلى 222 في 3 أسابيع

وطنا اليوم:أفادت هيئتا إدارة الكوارث في أفغانستان وباكستان الخميس بأن عدد الذين قضوا جراء أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج يشهدها البلدان منذ ثلاثة أسابيع ارتفع إلى 222 وفقا لأحدث حصيلة.

ففي أفغانستان التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، قال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث محمد يوسف حماد إن “148 شخصا قضوا منذ 26 آذار/مارس نتيجة الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق”.

وفي ولاية خيبر بختونخوا في شمال باكستان، ارتفع عدد القتلى أيضا في الأيام الأخيرة إلى 51 منذ 25 آذار/مارس، بحسب ما أفادت هيئة إدارة الطوارئ في الولاية وكالة فرانس برس الخميس.

كذلك لقي خمسة أشخاص حتفهم في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، بحسب السلطات المحلية في الإقليم.

وباحتساب 18 قتيلا منذ 20 آذار/مارس في ولاية بلوشستان (جنوب غرب باكستان)، وفق آخر الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية لإدارة الكوارث، ارتفعا الحصيلة الإجمالية في باكستان إلى 74 قتيلا على الاقل.

إلى جانب الخسائر البشرية، تسببت هذه الأحوال الجوية السيئة بأضرار مادية جسيمة، وأدت إلى قطع طرق رئيسية.