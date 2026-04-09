بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عدد قتلى الفيضانات في باكستان وأفغانستان يرتفع إلى 222 في 3 أسابيع

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:أفادت هيئتا إدارة الكوارث في أفغانستان وباكستان الخميس بأن عدد الذين قضوا جراء أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج يشهدها البلدان منذ ثلاثة أسابيع ارتفع إلى 222 وفقا لأحدث حصيلة.
ففي أفغانستان التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، قال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث محمد يوسف حماد إن “148 شخصا قضوا منذ 26 آذار/مارس نتيجة الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق”.
وفي ولاية خيبر بختونخوا في شمال باكستان، ارتفع عدد القتلى أيضا في الأيام الأخيرة إلى 51 منذ 25 آذار/مارس، بحسب ما أفادت هيئة إدارة الطوارئ في الولاية وكالة فرانس برس الخميس.
كذلك لقي خمسة أشخاص حتفهم في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، بحسب السلطات المحلية في الإقليم.
وباحتساب 18 قتيلا منذ 20 آذار/مارس في ولاية بلوشستان (جنوب غرب باكستان)، وفق آخر الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية لإدارة الكوارث، ارتفعا الحصيلة الإجمالية في باكستان إلى 74 قتيلا على الاقل.
إلى جانب الخسائر البشرية، تسببت هذه الأحوال الجوية السيئة بأضرار مادية جسيمة، وأدت إلى قطع طرق رئيسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026