سميرات: تفعيل 500 ألف هوية رقمية خلال 3 أشهر

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الخميس، إن حركات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق “سند” تتجاوز 150 ألف حركة شهريًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها كانت سابقًا تصل إلى 3 آلاف حركة شهريًا.
وأضاف أن ارتفاع عدد المستخدمين للتطبيق يدل على نجاحه.
وأوضح أن هناك تحديثات شاملة على التطبيق، حيث يجري تحديثه كل أسبوعين، مبينًا أن هناك مجموعة متكاملة من الخدمات يجري العمل على إدخالها عبر “سند” لتحسين تجربة المستخدم.
وشدد على أنه كلما جرى تسهيل الخدمات، ضمنّا العدالة والشفافية والسرعة في تقديمها.
وحول وجود ثغرات في التطبيق، نوّه سميرات إلى وجود تحسينات وليس ثغرات، ومن هذه التحسينات إدخال خدمة الدفع الإلكتروني داخل التطبيق بعد أن كانت خارجه، ما كان يعيق الانتشار.
وحول أكثر الخدمات استخدامًا، قال سميرات إنها الشهادات الحيوية، مثل شهادة الميلاد والوفاة، وإصدار دفتر العائلة، وتجديد الجوازات، وغيرها.
وأضاف في حديثه أنه خلال 3 أشهر جرى تفعيل 500 ألف هوية رقمية، وهذا الرقم يعادل ما نسبته 25% مما أُنجز خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وحول زيارة ولي العهد لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قال إن الزيارة رسالة دعم لمسار التحول الرقمي في الأردن، وتعكس أهمية تطوير الخدمات الحكومية، حيث إن التحول الرقمي أولوية وطنية لا رجعة عنها.
زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الخميس، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتقى الفريق المطور لتطبيق سند.
وأكد سموه، خلال الزيارة، أهمية البناء على ما حققه التطبيق للتوسع بالخدمات الحكومية التي يتيحها، بما يسهم بتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن التطبيق يشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الرقمي في الأردن، لما له من دور مباشر في تبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطويره والاستفادة من التغذية الراجعة للمواطنين.
ووجه سموه إلى التنسيق بين المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات عبر التطبيق من أجل معالجة أية ملاحظات على الخدمات الإلكترونية.
واستمع سموه إلى شرح قدمه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وعدد من العاملين على التطبيق، حول التحديثات الأخيرة على التطبيق، والخطط المستقبلية لتطويره والتي تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، والتوسع في الخدمات الحكومية التي يتيحها، وزيادة المعاملات المنجزة من خلاله.
وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند نحو 2.5 مليون هوية رقمية.


