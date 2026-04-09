مستشفى الجامعة الأردنيّة يحصل على شهادة ISO 22000:2018 في نظام إدارة سلامة الغذاء

وطنا اليوم:حصل مستشفى الجامعة الأردنيّة على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء العالميّة ISO 22000:2018 من شركة EUROCERT، لمدة ثلاث سنوات؛ بعد استيفائه متطلبات تطبيق أعلى المعايير الدوليّة في التخطيط والتحضير والطهي والتخزين والتوزيع وتقديم الغذاء الآمن داخل مرافق المستشفى.

وتشمل الشهادة جميع خدَمات الغذاء المقدمة للمرضى والكوادر الطبيّة والزوار، إضافةً إلى خدَمات الكافتيريا والوجبات الخاصة بالحميات العلاجيّة، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًّا، ويعكس حرص المستشفى على تعزيز جودة الرعاية الصحية الشاملة وتحسين تجربة المرضى.

وقال مدير عام المستشفى، الأستاذ الدكتور نادر البصول، أنّ الحصول على هذه الشهادة يؤكّد التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، وحرصه على توفير بيئة صحيّة وآمنة للمرضى والعاملين والزوار، مُشيرًا إلى أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرة تكامل جهود فرق العمل المختلفة واستمرار تطوير الخدَمات المقدمة وفق المعايير الدوليّة.