عزاء وامتنان في مصاب أليم

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عشيرة الزلابية بأحرّ مشاعر العزاء والمواساة بوفاة الشاب عمر عودة الزلابية، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث سقوط مؤلم من جبال وادي رم. إن هذا المصاب الجلل قد ترك أثراً عميقاً في نفوس أهله ومحبيه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وباسم شيوخ ووجهاء وأبناء عشيرة الزلابية، نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، على رعايته الدائمة واهتمامه بأبناء الوطن في مختلف الظروف، وهو نهج هاشمي أصيل يعكس القرب من المواطنين والحرص على سلامتهم.

كما نعبر عن تقديرنا الكبير لجهود جهاز الدفاع المدني وقيادة البادية الجنوبية وسلاح الجو الملكي، لما بذلوه من مساعٍ حثيثة في عمليات البحث والإنقاذ، والتي كان لها الأثر البالغ في التخفيف عن أهل الفقيد والمواطنين والمساهمة في العثور عليه. إن هذه الجهود الإنسانية تجسد أسمى معاني المسؤولية الوطنية، وتؤكد جاهزية القوات المسلحة والأجهزة المعنية في خدمة المواطنين ورعايتهم في جميع الأوقات.

حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار.

إنا لله وإنا إليه راجعون

بقلم حسن علي الزوايده