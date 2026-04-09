الصفدي: ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا مكسيم بريفو الذي وصل الأردن بعد زيارة للجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وأجرى الوزيران محادثات أكّدت الحرص المشترك على تطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحثت الجهود المُستهدِفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأكّد الصفدي وبريفو إدانة الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية، والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وأكّدا تضامنهما الكامل مع لبنان، ودعمهما الثابت لسيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، وتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة بنوده، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها على كامل أراضيها وتفعيل مؤسساتها وحصر السلاح في يد الدولة.

وشدّد الصفدي على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورًا، وإدانة ما يمثّله من خرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي وتصعيدٍ خطيرٍ يهدّد الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما أكّد الصفدي وبريفو ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني العاجل إلى لبنان؛ لتلبية احتياجات أكثر من مليون لبناني هُجِّروا من بيوتهم وقُراهم.

وجدّد الوزيران الترحيب بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وشدّد الصفدي على ضرورة أن تفضي المفاوضات إلى تهدئة شاملة ودائمة على أسس تضمن احترام القانون الدولي وسيادة الدول ومعالجة أسباب التوتر المتراكمة على مدى العقود الماضية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث الوزيران الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكّد الصفدي ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة، وإزالة جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وشدّد الصفدي على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع نحو المزيد من التصعيد وتقوّض حلّ الدولتين وجهود تحقيق السلام العادل والشامل، وخصوصًا بناء المستوطنات وتوسعتها وضمّ الأراضي والاعتداء على حرية العبادة وخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وثمّن الصفدي موقف بلجيكا الداعم لحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على ترابه الوطني على أساس حلّ الدولتين، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وأكّد الصفدي وبريفو متانة علاقات الصداقة والشراكة بين الأردن وبلجيكا، والحرص المشترك على تعزيز آفاق التعاون ثنائيًّا في عديد مجالات بما فيها التجارية والاستثمارية والدفاعية، بما يخدم مصالح البلدين، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

واتفق الوزيران على استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة التطورات في المنطقة.