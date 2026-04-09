إيران: الساعات المقبلة حاسمة للغاية وأي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان

وطنا اليوم:نقلت شبكة إن بي سي عن بيانات ومحللي شحن أنه لا توجد سفن تبحر عبر مضيق هرمز اليوم، مشيرة إلى وجود طابور طويل لسفن صينية تنتظر تصريح المغادرة.

الى ذلك أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، أنّ بلاده “تشترط على الولايات المتحدة وإسرائيل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قبل إرسال وفدها إلى محادثات السلام في إسلام آباد”.

وفي حديث لـ”رويترز”، أوضح أنّ “الوفد الإيراني سيشارك في المباحثات في باكستان فقط بعد ضمان عدم استمرار الهجمات، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار لبنان وحماية المدنيين من التصعيد العسكري الأخير”.

وقال: “كنّا على وشك الرد على خرق وقف إطلاق النار أمس الأربعاء لكن باكستان تدخلت”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، إن الضربات الإسرائيلية على لبنان “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي.. وسيجعل التفاوض بلا معنى”.

وأكد بزشكيان أن إيران لن تتخلى عن الشعب اللبناني.

وتأتي تصريحاته بعد أن نفّذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف غاراته على لبنان منذ اندلاع الصراع مع حزب الله الشهر الماضي، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 250 شخصا أمس الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء تنفيذ أكبر عملية قصف على لبنان منذ دخول حزب الله في حرب إيران في 2 آذار 2026، لافتا إلى أنه ضرب قرابة “100 مقرّ وبنية تحتية عسكرية تابعة” للحزب.