بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

برعاية الأميرة غيداء، افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الأردنية لأطباء الأمراض النفسية ومؤتمر دعم الصحة النفسية بقطاع غزة في عمان

9 أبريل 2026
برعاية الأميرة غيداء، افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الأردنية لأطباء الأمراض النفسية ومؤتمر دعم الصحة النفسية بقطاع غزة في عمان

وطنا اليوم –  تحت رعاية سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، افتُتح المؤتمر الدولي الثامن للجمعية الأردنية لأطباء الأمراض النفسية ومؤتمر دعم الصحة النفسية في قطاع غزة، المنعقدان في عمان.
ويعقد المؤتمران بحضور ونخبة من الأطباء والخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، بتنظيم من الجمعية الأردنية لأطباء الأمراض النفسية تأكيدًا على الدور الريادي للأردن في تطوير خدمات الصحة النفسية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية الراهنة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس المؤتمر الدكتور علاء الفروخ بالدور البارز لسمو الأميرة غيداء في دعم القطاع الصحي في الأردن، وقيادتها لجهود نوعية في تطوير خدمات الرعاية الشاملة، مع تركيز خاص على إدماج الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية المتكاملة.
كما تمّ التأكيد خلال المؤتمرين، اللذين حضرتهما سمو الأميرة رجاء بنت طلال، على أهمية الجهود المستمرة للأردن في دعم القضية الفلسطينية ومساعيه، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، للحد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، إلى جانب توجيهات جلالته المتواصلة لتعزيز الاستجابة الطبية والإغاثية.
ويهدف المؤتمران إلى تعزيز تبادل الخبرات العلمية، ومواكبة أحدث المستجدات في الطب النفسي، ودعم الجهود الإقليمية لتطوير سياسات فاعلة ومستدامة في مجال الصحة النفسية، بما يسهم في خدمة المجتمعات المتأثرة بالأزمات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
