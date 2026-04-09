عملية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة تنقذ سيدة خمسينية

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:أجرى الطاقم الطبي في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /9، أمس الأربعاء، عملية جراحية دقيقة وناجحة لسيدة خمسينية، جرى خلالها استخراج طلقة نارية استقرت في الفقرة الصدرية الخامسة، عبر استكشاف جراحي دقيق للعمود الفقري.
وأوضح طبيب جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منتصف الظهر، إضافة إلى خدران في البطن والأطراف السفلية، حيث اخترقت الطلقة مناطق حيوية، مما أدى إلى صعوبة في الحركة مشكلةً تهديداً مباشراً لحياتها.
وأضاف أن الحالة كانت حرجة، وتطلبت تدخلا جراحيا فوريا، نفذه فريق طبي متخصص ضم أطباء في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، والتخدير والإنعاش، والجراحة العامة، وبمتابعة دقيقة من الأطباء المختصين، تم استخراج العيار الناري بنجاح، فيما وصفت حالة المريضة حالياً بالمستقرة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /9 استقبل، منذ بدء مهمته في منتصف شباط الماضي، 19,618 حالة مرضية، وأجرى 365 عملية جراحية كبرى وصغرى، في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتوفير الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة لهم.


00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026