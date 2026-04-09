التغريبة العربية بعد التغريبة الفلسطينية

9 أبريل 2026
د: ابراهيم النقرش
لم تكن التغريبة الفلسطينية حدثًا عابرًا في تاريخ الأمة، بل كانت جرحًا مفتوحًا، ونقطة تحول كبرى كشفت هشاشة الواقع العربي، رسميًا وشعبيًا. يومها، ظنّ البعض أن ما حدث هو استثناء، وأن الضياع لن يتكرر، وأن الدرس قد فُهم. لكن ما نعيشه اليوم يقول عكس ذلك تمامًا.
فبعد عقود من تلك التغريبة، نجد أنفسنا أمام مشهد أكثر قسوة، وأكثر اتساعًا… إنها التغريبة العربية.
واقع عربي تتصدر فيه الأنظمة المشهد، بينما تغيب الشعوب أو تُغيَّب. قرارات تُصنع في الغرف المغلقة، ومصائر تُرسم بعيدًا عن إرادة الناس، لتقودنا من هزيمة إلى هزيمة، ومن خيبة إلى أخرى، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن بصورة أشد إيلامًا.
لقد ضاعت فلسطين، ولم تكن خسارتها مجرد أرض، بل كانت بداية لمسار طويل من الانكسارات. واليوم، لا نعيش ذكرى تلك النكبة فحسب، بل نعيش فصولًا متتالية منها، تمتد من غزة إلى لبنان، ومن سوريا إلى العراق، ومن الخليج إلى السودان وليبيا واليمن.

العالم العربي اليوم ساحة مفتوحة …صواريخ، قذائف، طائرات مسيّرة، ومدافع… حروب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لكنها تُدار على أرضنا، وتُموَّل من جيوبنا، ويدفع ثمنها أبناؤنا.
إنه عالم عربي مشتّت، مهمّش، فاقد للقرار السياسي، يتلقى الضربات دون أن يمتلك القدرة — أو ربما الإرادة — للرد. عالم تُفرض عليه الإملاءات، وتُرسم له السياسات من الخارج، بينما يقف عاجزًا، يكتفي بالمراقبة أو التبرير.

وفي قلب هذا المشهد، تبرز مفارقة مؤلمة ….ثروات هائلة، تقابلها شعوب تتضور جوعًا، وتعاني الفقر والبطالة، وتغرق في أزمات معيشية خانقة. وكأننا أمام معادلة مختلة، حيث تُدفع الفواتير بسخاء، لكن ليس من أجل نهضة الداخل، بل لإدامة صراعات الخارج.
أما فلسطين، التي كانت يومًا القضية المركزية، فقد أصبحت شاهدًا صامتًا على هذا الانحدار. احتلال يتمدد، انتهاكات تتصاعد، ومقدسات تُنتهك، بينما يمر كل ذلك في صمت عربي يكاد يكون تواطؤًا، أو عجزًا مزمنًا فقد قدرته حتى على الاستنكار.
وما يزيد المشهد قتامة، ليس فقط هذا العجز، بل حالة الانقسام الداخلي:
صراعات طائفية، ونزاعات سياسية، وخلافات أيديولوجية، تستهلك ما تبقى من طاقة هذه الأمة. “لا شيء يرهق الأمم كصراعاتها مع ذاتها أصبحنا نبحث عمّا يفرقنا أكثر مما يجمعنا، ونغرق في خصومات لا تنتهي، حتى بتنا غرباء في أوطاننا.
فأين نحن من كل ما يحدث؟
وما الذي سيكتبه التاريخ عن أمة امتلكت كل مقومات القوة، لكنها عجزت عن حماية نفسها؟
كيف سنُذكر: كشعوب سُلبت إرادتها، أم كشعوب تخلّت عنها؟
إن التغريبة الفلسطينية لم تنتهِ… بل تحوّلت، واتسعت، وأعادت إنتاج نفسها في صورة أشمل: تغريبة عربية يعيشها الملايين، بين لجوء ونزوح، وفقر وخوف، وضياع في وطن لم يعد آمنًا.
ولعل السؤال الأهم اليوم ليس: ماذا حدث؟
بل: إلى متى سيستمر هذا المشهد؟
وهل ما زال هناك متسع لتدارك ما تبقى، أم أننا نكتب الفصل الأخير من حكاية الضياع؟


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026