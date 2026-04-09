تحسين النقل العام في البلقاء بمظلات ومقاعد جديدة

وطنا اليوم:اعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن البدء بتنفيذ مشروع حيوي يهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام في محافظة البلقاء، من خلال إنشاء مظلات ومقاعد انتظار حديثة للركاب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل النقل العام بما يضمن توفير سبل الراحة والسلامة العامة خلال فترات الانتظار.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت جولة ميدانية موسعة بالتنسيق مع بلدية السلط الكبرى ومديرية أشغال محافظة البلقاء، جرى خلالها الكشف الفني الدقيق على المواقع المقترحة داخل مدينة السلط.

وشملت الجولة تحديد الاحتياجات الفنية لكل موقع بناءً على طبيعته الطبوغرافية وعرض الأرصفة المتوفرة، لضمان تركيب مظلات معدنية ومقاعد انتظار (سواء كانت معدنية أو خرسانية) تتناسب مع المساحات المتاحة ولا تعيق حركة المشاة.

وكشفت الهيئة أن المشروع يتضمن إنشاء ما بين 70 إلى 80 مظلة انتظار، بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ قرابة 100 ألف دينار أردني.

وأكدت أن نطاق التنفيذ لن يقتصر على مركز مدينة السلط فحسب، بل سيمتد ليشمل مدينتي الفحيص وماحص، حيث تم الانتهاء مسبقاً من تحديد 22 موقعاً ضمن مسارات خطوط النقل العام في هاتين المدينتين، لضمان شمولية الخدمة وتوزيعها العادل على التجمعات السكانية في المحافظة.

ويهدف هذا المشروع إلى معالجة غياب أماكن الانتظار المهيأة في العديد من النقاط الحيوية، مما يسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في فصلي الصيف والشتاء.

وشددت الهيئة على أن اختيار المواصفات الفنية للمظلات والمقاعد تم بعناية لضمان ديمومتها ومقاومتها للعوامل الجوية، مع الالتزام بالمعايير الجمالية التي تتناسب مع هوية مدن محافظة البلقاء.