تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبدالله الثاني

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:تقوم أمانة عمّان الكبرى بتركيب جسر مشاة حديدي في شارع الملك عبد الله الثاني وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.
وقال مدير دائرة الإنشاءات في أمانة المهندس هاني المراشدة، إن جسر المشاة سيتم تركيبه في شارع الملك عبدالله الثاني، في المقطع الواقع من دوار خلدا إلى مسجد عائشة، وذلك ضمن خطط الامانة في تطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة.
وبيّن مدير دائرة عمليات المرور المهندس شادي الروابدة، أن تنفيذ الأعمال يتطلب إغلاقاً كلياً لمسارب الشارع في موقع العمل، حفاظاً على السلامة العامة وانسيابية التنفيذ، الأمر الذي يستدعي إجراء تحويلات مرورية مؤقتة على النحو التالي:

* للسير القادم من دوار خلدا باتجاه صويلح

سيتم تحويل الحركة المرورية إلى اليمين نحو شارع غالب ولد علي، ثم الالتفاف يساراً إلى شارع سعيد الملك بينو، ومنه يساراً باتجاه شارع عايد رشيد السكر، وصولاً إلى شارع الملك عبد الله الثاني، ومن ثم الاتجاه يميناً نحو صويلح عبر شارع حبيبة الفهري.

* للسير القادم من صويلح باتجاه دوار خلدا

يتم التوجه يميناً نحو إشارة الأمير غازي، ثم الالتفاف يساراً إلى شارع مالك بن أسماء، ومنه يساراً إلى شارع نمر العريق، وصولاً إلى شارع الملك عبدالله الثاني باتجاه دوار خلدا
وأشار الروابدة إلى أن هذه التحويلات ستُنفذ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة يوم واحد فقط.
ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتعليمات الصادرة عن كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية.


