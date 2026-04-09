المستقلة للانتخاب تعمل على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن الهيئة تعمل على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب، بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الخميس، أكد خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة كمؤسسة تعنى بالحفاظ على المال العام ودوره في التدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية.

وقال، إن المشرع أتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية، إلا أن مجلس المفوضين ولثقته بعمل ديوان المحاسبة، اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للأحزاب وتزويد الهيئة بالملاحظات.

وأضاف، إن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر، من خلال إقرار معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب التي التزمت فيه جميع الأحزاب السياسية بتعديل أنظمتها الداخلية وفقا للقانون، كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام إلكتروني خاص بالأحزاب بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.

من جهته، أكد الحمادين أهمية التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في التدقيق على موازنات الأحزاب وأتمتة هذه العملية لتحقيق مبدأ الحوكمة الذي يقود مؤسساتنا الوطنية ومن ضمنها الأحزاب الى أن تكون أكثر شفافية ونزاهة سواء في بيانات المنتسبين أو موازناتها، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.

وقال إن دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لجميع مؤسسات الدولة، خاصة التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى رأسها الهيئة، مبينا أن الديوان يقدم جميع إمكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الأحزاب سندا للمادة (3) من قانونه.

ويأتي النظام الإلكتروني كمرحلة لأتمتة العمل ما بين الهيئة والأحزاب السياسية، بحيث تحولت عملية تسليم الميزانيات للأحزاب، عبر نظام معتمد يتبع عملية التدقيق الإلكتروني عليها من قبل سجل الأحزاب وديوان المحاسبة، بطريقة أكثر وضوحا ودقة، كما يضمن تحقيق معايير الشفافية المطلوبة.