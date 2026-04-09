البدور: تفعيل المراكز الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة ماضية في تفعيل وتعزيز دور المراكز الصحية، ضمن توجهها لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، من خلال اعتماد نهج يرسّخ مكانة المراكز الصحية كبوابة أولى لتلقي الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي وتسريع تقديم الرعاية للمواطنين.
جاء ذلك خلال جولة للوزير اليوم الخميس، زار فيها 4 مراكز صحية شاملة في الزرقاء والرصيفة، هي: حي الرشيد، وادي الحجر، الزرقاء، والمشيرفة، حيث اطّلع على سير العمل واستمع إلى إيجازات من الكوادر الطبية والإدارية حول مستوى الخدمات المقدمة، وأبرز التحديات التي تواجه العمل.
وأكد الدكتور البدور حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء في هذه المراكز، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيراً إلى أن خطط التحديث في القطاع الصحي تنفذ وفق رؤية واضحة تهدف إلى ترجمة التوجيهات الحكومية على أرض الواقع، وتعزيز فعالية المتابعة الميدانية في تقييم الأداء وتحديد الأولويات.
وخلال الجولة، التقى البدور بعدد من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مشدداً على أهمية التغذية الراجعة في تحسين مستوى الخدمة، وموجهاً بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، أوضح أن الوزارة بدأت مطلع الشهر الحالي بتفعيل 5 مراكز صحية شاملة قريبة من مستشفى البشير، لاستقبال الحالات المرضية البسيطة بدلاً من أقسام الطوارئ في المستشفى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة أعطت نتائج أولية مبشرة جداً في تقليل الاكتظاظ في أقسام الطوارئ.


