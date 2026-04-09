التربية تؤكد حرصها على توفير البيئة الصحية في المدارس

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، حرص الوزارة على توفير البيئة الصحية في المدارس، مشيرا إلى الشراكة القائمة بين الوزارة ووزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، أكد العجارمة خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لبرنامج المدارس الصحية، بحضور أعضاء اللجنة والمدير العام للجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، دعم الوزارة وإيمانها بالبرنامج، خاصة وأنه يسهم بتوفير الصحة السليمة في المدرسة وبناء الثقافة الصحية لدى أبنائنا الطلبة ونشر الوعي المجتمعي في هذا الجانب.
من جانبها، عرضت الدكتورة عريفج الاستراتيجية الجديدة للجمعية التي تم إطلاقها خلال فعالية 20 عاما على انطلاق الجمعية، والرؤية والرسالة وركائز الاستراتيجية للأعوام العشرة المقبلة.
وأكدت أهمية الدور التكاملي الذي تقوم به الجمعية الملكية ضمن مبادرة لمدرستي أنتمي، وأثر الدمج في منهجية المبادرة وتأطيرها ضمن معايير مدروسة، وكذلك التوافق على معايير مسابقة مبادرة لمدرستي أنتمي وبنود التقييم.
وأعربت عن شكرها لفريق العمل في الوزارتين لدورهما الكبير في دعم تنفيذ المشروع لتوفير بيئة مدرسية صحية ومتميزة، مؤكدة أهمية مأسسة العمل الصحي وبناء الثقافة الصحية في المدرسة، مشيدة بالدور الكبير الذي تضطلع به الإدارات المختلفة في وزارة التربية والتعليم في المساهمة في تحقيق أهداف برنامج المدارس الصحية والمبادرة على حد سواء.
وتضمنت فعاليات الاجتماع، عرضا للمشاريع المختلفة والمتخصصة التي تطبقها الجمعية الملكية للتوعية الصحية تحت مظلة برنامج المدارس الصحية ومستجدات البرنامج من حيث عدد المدارس المشاركة وآلية التطبيق.
وفي ختام اللقاء، أكدت اللجنة ضرورة أتمتة معلومات الطلبة الصحية، وتوثيقها بما يخدم بناء بيئة مدرسية داعمة ومحتضنة لاحتياجاتهم المختلفة


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026