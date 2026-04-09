هيئة الطيران: المجال الأردني لم يشهد أية إغلاقات في الحرب

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، إن المجال الجوي الأردني حافظ على استمرارية عمله ولم يشهد أي إغلاقات منذ بداية الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن حركة الملاحة الجوية بقيت مستمرة.

وأضاف الفرجات، في تصريح، أن رحلات الناقل الوطني “الملكية الأردنية” استمرت في العمل بشكل اعتيادي دون انقطاع نحو الوجهات الأوروبية والأميركية.

وأوضح أن التوقف المحدود الذي طرأ سابقاً كان مرتبطاً حصراً بالدول التي اتخذت قرارات سيادية بإغلاق أجوائها، مما استدعى تعليق الرحلات إليها مؤقتاً لأسباب تتعلق بسلامة الأجواء في تلك الوجهات، وليس بسبب أي عائق في الأجواء الأردنية.

وتابع “نشهد الآن إعادة فتح لبعض الأجواء الحيوية المحيطة بالمملكة، لا سيما الأجواء السورية والعراقية. هذا التطور الإيجابي سيؤدي مباشرة إلى عودة تشغيل الرحلات الجوية إلى المطارات في تلك الدول، مما يعيد ربط المنطقة بشبكة نقل جوي متكاملة”.

وبين الفرجات أن هذه الانفراجة الإقليمية بدأت تؤتي ثمارها على قطاع الطيران المحلي، وتمثلت باستئناف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى المطارات الأردنية، وارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الدولية التي تعبر المجال الجوي الأردني بفضل استقرار الأوضاع وفتح المسارات الجوية المجاورة.

ولفت إلى أن تقليص زمن الرحلات المتجهة شرقاً وشمالاً، يقلل التكاليف التشغيلية لشركات الطيران ويشجع على زيادة عدد الرحلات الجوية.

وأكد الفرجات على الجاهزية العالية للملاحة الجوية والكفاءات الفنية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة العبور الجوي والقدوم والمغادرة مؤكداً التزام المملكة بتوفير أعلى معايير السلامة والأمن الجوي للخطوط العابرة كافة والمستخدمة للمطارات الأردنية.