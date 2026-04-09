النقل البري: عبور الشاحنات الأردنية إلى سوريا يسير بشكل طبيعي

وطنا اليوم:أكد مدير مديرية نقل البضائع في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مجاهد سمارة، أن حركة دخول الشاحنات عبر مركز حدود جابر “مستمرة بشكل طبيعي”، نافياً منع دخول الشاحنات الأردنية من الجانب السوري عبر معبر نصيب الحدودي.

جاء ذلكللرد على شكاوى عدد من سائقي الشاحنات الذين تحدثوا عن تأخر دخولهم إلى الأردن لأكثر من ثلاثة أيام عند الحدود.

وأوضح سمارة أن الجهات الرسمية تواصلت مع إدارة جمرك جابر لمتابعة الملاحظات الواردة من السائقين، مشيراً إلى أن التأخير لا يعود إلى قرار منع أو إغلاق، بل إلى الزخم الكبير في أعداد الشاحنات القادمة إلى الحدود وما يرافقه من إجراءات تنظيمية.

وأضاف أن بعض السائقين أشاروا إلى وجود ملاحظات تتعلق بتقديم الشاحنات السورية على الأردنية في الدخول، مؤكداً أن هذه الملاحظات قيد المتابعة والتنسيق مع الجانب السوري للتحقق منها ومعالجتها إن وجدت.

وبيّن أن إجراءات دخول الشاحنات تتضمن مراحل تنظيمية على كلا الجانبين من الحدود، مؤكداً أن العمل مستمر لمعالجة أي ازدحام وتسهيل حركة الشحن.

وفي السياق ذاته، طمأن السائقين بأن الجهات المعنية تتابع الملف منذ يوم أمس وعلى مستوى الجهات المختصة، متوقعاً أن تستمر حركة دخول الشاحنات بشكل طبيعي مع تخفيف الضغط الناتج عن كثافة الحركة على المعبر.