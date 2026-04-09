صيدلة عمان الأهلية تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة انطلق على مستوى الأردن

وطنا اليوم:حققت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية إنجازاً علمياً لافتاً بتأهل مشروعين متميزين من مشاريع تخرج طلبتها ضمن قائمة أفضل عشرة مشاريع في مجال “العلوم والخدمات الصحية” في مسابقة “انطلق” المنظمة من قبل صندوق الحسين للإبداع والتفوق.

وقد شملت المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية والتابعة للكلية مشروعاً بعنوان “استكشاف التجمع الذاتي للتوكوفيرول كناقل نانوي متوافق حيويًا” من تنفيذ الطالب علي أحمد العكيلي وبإشراف الدكتور حمدي نوري النصيرات ، بالإضافة إلى مشروع “تحليل كيميائي معلوماتي للمركبات الأيضية الثانوية في النباتات الطبية الأردنية وتطبيقاتها العلاجية المحتملة” الذي نفذته الطالبة صبا عبدالله الهزايمه بإشراف الدكتور سعيد مشوح .

وتعكس هذه النتائج مدى اهتمام الكلية بمواكبة التطورات العالمية في علوم النانو والبحث المعلوماتي الكيميائي، مما يضع طلبتنا في مقدمة الباحثين الشباب القادرين على رفد القطاع الصحي بحلول مبتكرة ومن المقرر أن تشارك هذه المشاريع في المعرض الوطني الذي سيقام في الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل، حيث سيتم التحكيم النهائي لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين وممثلي المؤسسات الاستثمارية