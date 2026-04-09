ترامب: الجيش الأميركي سيبقى منتشرا قرب إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأربعاء أن القوات الأميركية المنتشرة قرب إيران ستبقى متمركزة في المنطقة إلى حين التوصل إلى “اتفاق حقيقي”، وذلك إثر بدء سريان وقف هشّ لإطلاق النار مع طهران لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” أن “كل السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى الذخائر والأسلحة الإضافية، وكل ما هو مناسب وضروري لإلحاق الهزيمة الساحقة بالعدو الذي أُضعف بشكل كبير، ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها إلى حين الالتزام الكامل بالاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه”.

وأضاف، أنه في حال عدم الالتزام، وهو أمر اعتبره “مستبعداً للغاية”، فإن “إطلاق النار سيبدأ مجدداً، بشكل أكبر وأفضل وأقوى مما شهده أي طرف من قبل”.

وأكد ترامب أن الاتفاق ينص منذ وقت طويل، رغم ما وصفه بـ”الدعاية المضللة”، على عدم امتلاك أسلحة نووية، وعلى أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً.

وأشار إلى أن الجيش الأميركي “يعزز جاهزيته حالياً”، مضيفاً أنه “يتطلع فعلياً إلى مهمته المقبلة”.

وختم بالقول: “أميركا عادت”.

وقالت إيران الأربعاء إن المضي قدما في محادثات لإبرام اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة سيكون “غير منطقي” بعد أن قصفت إسرائيل لبنان بأعنف غاراتها والتي راح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وذلك قبل ساعة واحدة فقط من انتهاء مهلة الإنذار، الذي أطلقه دونالد ترامب بتدمير إيران، على أن تبدأ محادثات سلام في إسلام أباد.

وتلقت الولايات المتحدة “من إيران مقترحا يتألف من 10 نقاط، ونعتقد أنه يشكل أساسا عمليا للتفاوض”.