12 شهيدا و3 جرحى في غارات اسرائيلية جديدة على لبنان

وطنا اليوم:استشهد خمسة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، على بلدة العباسية في صور جنوبي لبنان.

كما استشهد سبعة أشخاص من عائلة واحدة من بينهم ثلاثة أطفال في غارة فجرا على منطقة الجناح عند مدخل بيروت الجنوبي.

وأفاد مصدر امني لبناني، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا على الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما شن سلسلة غارات على بلدات جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن يوم الخميس، سيكون يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

كما أعلن سلام، في بيان امس الأربعاء، إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات غدا، وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.

وقال: “نتوجه بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء خصوصاً ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونواصل الاتصالات مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الإسرائيلية”.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متعددة في لبنان ارتفع إلى 254، فيما تجاوز عدد الجرحى 1156.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شن اليوم، سلسلة غارات عنيفة بشكل غير مسبوق على مختلف أنحاء لبنان بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ الضربة الكبرى على لبنان منذ بدء الحرب.