رئيس الوزراء: الأردن وبتوجيه ملكي مستعد لإرسال المساعدات إلى لبنان

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:أجرى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان اتصالاً هاتفيَّاً مع نظيره اللُّبناني الدكتور نوَّاف سلام، أكَّد فيه تضامن الأردن الكامل مع لبنان الشَّقيق ورفضه للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه.
وأكَّد رئيس الوزراء وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيطرتها على كلِّ الأراضي اللبنانية، وإعادة تفعيل مؤسّساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الأردن، وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني مستعد لإرسال المساعدات الممكنة للجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن رفض الأردن التام لهذا العدوان الغاشم الذي يشكِّل انتهاكاً لسيادة لبنان الشَّقيق، مشدِّداً على أن استهداف المدنيين يُعدُّ خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي والقانون الدَّولي الإنساني.
وشدَّد على أنَّ هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والصِّراع، مؤكِّداً ضرورة وقف الاعتداءات فوراً والالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024م


