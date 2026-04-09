بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين

وطنا اليوم:تداولت منصات فلسطينية -فجر اليوم الخميس- مشاهد توثق إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك ودخول المصلين إليه، وذلك بعد إغلاق فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمر 40 يوما.

وأظهرت اللقطات المصورة تدفق أعداد من المصلين الفلسطينيين إلى ساحات المسجد الأقصى، وهم يعبّرون عن فرحتهم بعودتهم إليه بعد فترة انقطاع طويلة.

وقال مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، عزام الخطيب، إن أبواب المسجد الأقصى المبارك فُتحت منذ فجر اليوم أمام المصلين وسط أجواء من التأثر ودموع الفرح، بعد فترة من الإغلاق، حيث تدفق آلاف المصلين إلى باحات المسجد لأداء الصلاة.

وأوضح الخطيب، أن دائرة الأوقاف لم تغادر المسجد طوال فترة الإغلاق، مؤكداً استمرار رفع الأذان وإقامة الصلاة في المسجد رغم غياب المصلين. وأضاف أن غياب المسلمين عن الأقصى ترك غصة كبيرة في نفوس أهل القدس وجيران المسجد.

وأشار إلى أن فرق الصيانة وموظفي الأوقاف والحراس ظلوا متواجدين في المسجد طيلة فترة الإغلاق، حفاظاً على استمرارية الصلاة ورعاية المسجد، ولو بأقل عدد ممكن، مبيناً أن المصلين الذين مُنعوا من الدخول أدوا صلاتهم في أقرب النقاط إلى المسجد، وعلى أسواره وبواباته وفي أزقة البلدة القديمة.

وبيّن الخطيب أن الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان كانت تشهد توافد عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان عددهم يصل إلى ما بين 100 ألف مصل يوميا و و200 ألف مصل في صلاة الجمعة، إلا أن القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال عطلت هذا المشهد الروحاني.

وأكد أن أعداد المصلين بدأت بالازدياد مجدداً مع فتح المسجد، متوقعاً أن يشهد يوم الجمعة المقبل حضور آلاف مؤلفة من المصلين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن القيود تتمثل بإقامة حواجز عسكرية في محيط المسجد الأقصى، وإغلاق داخل البلدة القديمة، إضافة إلى حواجز على الطرق المؤدية إلى المسجد وعلى أبوابه.

وقال الخطيب إن هذه الفترة الصعبة انتهت، و”تهون على المسلمين بحمد الله مع إعادة فتح المسجد وعودة المصلين إليه”، مؤكداً رفض أي قيود على دخول المصلين. كما أشار إلى استمرار اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد منذ الساعة السابعة صباحاً، بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة.

وأشار الخطيب إلى أن المسجد الأقصى ما زال على هيئته التاريخية كما بُني منذ القدم، وأن عمل الأوقاف في هذا الإطار يقتصر على الحفاظ عليه وصيانته، لافتاً إلى تنفيذ مشروع لإنارة قبة الصخرة من الداخل، بما يعكس عظمة المكان وعبق تاريخه.