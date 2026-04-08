عندما يتحدث القائد… يطمئن وطن

9 أبريل 2026
وطنا اليوم _

بقلم النائب رانيا ابو رمان

جاء لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع رؤساء الوزراء السابقين والمسؤولين، بحضور سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، ليؤكد أن الأردن لا يكتفي بمتابعة الأحداث، بل يديرها برؤية استراتيجية ومسؤولية وطنية عالية.

هذا اللقاء لم يكن تقليدياً، بل حمل رسائل سيادية واضحة، عنوانها أن الدولة الأردنية تقف على أرضٍ صلبة، وتتحرك ضمن نهجٍ مؤسسي يوازن بين حماية الداخل والتعامل الواعي مع تعقيدات الخارج، وبأجهزته الأمنية كافة التي تعمل بكفاءة واقتدار لحماية الوطن وصون استقراره.

وفي صلب الموقف الأردني، تبقى القضية الفلسطينية حاضرة كأولوية ثابتة، حيث يواصل الأردن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة إنهاء التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل.

الأردن بخير وسيبقى بخير…

عبارة تختصر ثقة القيادة بقدرة الدولة، وتعكس صلابة الجبهة الداخلية، وجاهزية المؤسسات، في مواجهة أي تحدٍ، مهما تعاظمت تداعياته.

وفي ظل إقليمٍ مضطرب، يواصل الأردن ترسيخ معادلة الاستقرار، مستنداً إلى حكمة القيادة، ووعي الدولة، ووحدة شعبٍ يدرك أن أمن وطنه خطٌ أحمر لا يُساوَم عليه

الأردن لم يكن يوماً على هامش الأحداث، بل كان دائماً في قلب التوازن… وسيبقى

حفظ الله الأردن أرضا”وشعبا”وقيادة 🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴


