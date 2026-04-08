254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على بيروت والضاحية

وطنا اليوم:شنّت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على بيروت، مستهدفة أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، فضلاً عن ضاحيتها الجنوبية، معقل حزب الله، مما أدى لسقوط المئات من القتلى والجرحى. وأعلن جهاز الدفاع المدني اللبناني سقوط 254 قتيلاً و1165 جريحاً في الغارات اليوم.

وتصاعدت سحب من الدخان من الأحياء المستهدفة في بيروت وضاحيتها الجنوبية، وسط حالة من الهلع والذعر في شوارع العاصمة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ أكبر حملة قصف على لبنان منذ انخراط حزب الله الموالي لإيران في الحرب في الثاني من مارس (آذار) المنصرم، لافتاً إلى أنه ضرب نحو “100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة” للحزب.

وقال الجيش في بيان إنه أنجز “ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله.. في بيروت والبقاع وجنوب لبنان”، موضحاً أن الغارات نُفذت بشكل متزامن لمدة عشر دقائق. وبحسب الجيش “هذه الضربة هي الأكبر التي استهدفت بنى حزب الله منذ بداية عملية زئير الأسد”.

من جهته أفاد وزير الدفاع الاسرائيلي بأن الغارات الواسعة النطاق على لبنان استهدفت “مئات” من عناصر حزب الله. وقال يسرائيل كاتس في تصريح مصور بثه مكتبه إن الجيش الإسرائيلي شن “هجوماً مفاجئاً” على المئات من عناصر حزب الله “في مراكز قيادة في مختلف أنحاء لبنان”، لافتاً إلى أنها “الضربة الأقسى.. التي يتعرض لها” الحزب منذ عملية البيجر في سبتمبر (أيلول) 2024.

في نفس السياق، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن “أحدث جولة من القصف هي الأعنف التي شهدها لبنان منذ بدء الحرب مع إسرائيل”.

وقال شهود عيان لوكالة “رويترز” إن سكانا في بيروت تركوا سياراتهم في الشوارع المزدحمة وتوجهوا سيراً على الأقدام إلى أقرب مستشفى، وهم مصابون بجروح وتغطي الدماء أجسادهم.

وقال وزير الصحة اللبناني، ركان ناصر الدين، لوكالة “رويترز” إن “المستشفيات في بلدنا مكتظة بالضحايا”، مؤكداً “سقوط المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان” جراء الإضرابات الإسرائيلية.

دعوات للتريّث في العودة للجنوب

يأتي هذا بينما دعا الجيش اللبناني المواطنين، اليوم الأربعاء، إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وقالت قيادة الجيش في بيان صحافي اليوم إنها “في ظل المستجدات الإقليمية وتداول أخبار حول وقف إطلاق النار، تدعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب” من المناطق التي توغّلت فيها القوات الإسرائيلية، “حفاظاً على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”.

كما دعت الأهالي إلى “التقيّد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة وإلى توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة” من مخلّفات القصف الإسرائيلي.

بدوره دعا حزب الله اليوم أهل الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت إلى عدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة من قبل إسرائيل، قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان.

ورغم تلك التحذيرات، ازدحمت الطرق السريعة المؤدية إلى الجنوب بسيارات تحمل الأغراض المنزلية، حيث يحاول العديد من الأشخاص العودة لديارهم.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال اليوم إنه يدعم قرار الولايات المتحدة لوقف الضربات ضد إيران، لكنه شدد على أن الهدنة التي تمتد أسبوعين لا تشمل العمليات العسكرية في لبنان.

كما قال مسؤول حكومي لبناني في تصريح لوكالة “د. ب. أ” إن لبنان لم يتلق حتى الآن أي اتصال رسمي بشأن وقف لإطلاق النار يشمل البلاد.