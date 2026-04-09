اجتماع يناقش النقل الآمن في مدينة العقبة

وطنا اليوم -امين المعايطه

ناقش اجتماع عقد الخميس في سلطة منطقة العقبة الاقتتصادية الخاصة التحليل التشغيلي للتطبيقات الذكية ومدى التزام مركبات التكسي الأخضر بالعمل من خلالها.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس المفوضين “شادي رمزي” المجالي ، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور محمد ابوعمر ورئيس سير العقبة المقدم عاهد الصرايرة ومدير تنظيم النقل واللوجستيات في سلطة منطقة العقبة عبدالله الرفايعة وبمشاركة الجهات المعنية بقطاع النقل والنقابة لعامة لأصحاب التكاسي وممثلي التكسي الأخضر في العقبة،

وجاء الاجتماع في أعقاب انتهاء مدة الحصرية الممنوحة للتكسي الأخضر للعمل عبر التطبيقات الذكية، وفي إطار تقييم شامل لمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار من خلال التطبيقات الذكية.



واستعرضت شركة السفير لتكنولوجيا المعلومات (بترا رايد) خلال الاجتماع إحصائيات الفترة من 27 تشرين الأول 2025 ولغاية 31 آذار 2026، والتي أظهرت أن عدد مركبات التكسي العاملة في المنطقة ممن تنطبق عليها شروط العمل عبر التطبيقات الذكية بلغ نحو 400 مركبة ، فيما بلغ عدد المركبات المشتركة فعلياً في التطبيق 221 مركبة، وعدد السائقين/ الكباتن المسجلين 313 سائقاً.



وأظهرت البيانات وجود فجوة بين الإمكانيات المتاحة ومستوى الخدمة المقدمة، حيث بيّنت الاحصائيات انخفاضاً ملحوظاً في جودة الخدمة من حيث ارتفاع عدد ( الطلبات الملغاة ، والطلبات التي لم تجد سائقا ) ، إلى جانب محدودية ساعات التشغيل / الاتاحة التي لم تتجاوز متوسط ساعتين يومياً، ما أثر على كفاءة الخدمة وتوفرها.



وناقش المشاركون جملة من الحلول العملية الرامية إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمة، بما يضمن توفير خدمة نقل آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدمين.



وقررت السلطة، في ضوء نتائج التقييم، منح مهلة نهائية لمركبات التكسي الأخضر تنتهي بتاريخ الأول من أيار 2026، كفرصة أخيرة لتحسين مستوى الالتزام والأداء، مؤكدة أنه لن يتم الإبقاء على الحصرية في حال عدم الالتزام بعد انتهاء هذه المدة.



وأشارت السلطة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تدريجي يهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز التنافسية، تمهيداً لتوسيع قاعدة الخدمة والسماح بدخول مركبات أخرى للعمل عبر التطبيقات الذكية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل زمن الانتظار ورفع رضا المستخدمين.



وأكدت السلطة استمرارها في المتابعة والتقييم المستمر استناداً إلى مؤشرات أداء دقيقة، بما يضمن تطوير منظومة نقل ذكية ومتقدمة تدعم مكانة مدينة العقبة كوجهة سياحية واقتصادية رائدة.