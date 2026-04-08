ترامب: لبنان غير مشمول ضمن اتفاق وقف النار مع إيران

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع شبكة PBS، إن لبنان لم يكن ضمن الاتفاق مع إيران، مرجعاً ذلك إلى حزب الله، ومعتبراً أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان جزء من الاتفاق.

وبحسب نص المكالمة، سألت شبكة PBS الرئيس ترامب عن استمرار استهداف لبنان وما إذا كان على علم بذلك، فأجاب: “نعم، لم يكونوا مشمولين في الاتفاق”.

وعند سؤاله عن سبب استبعاد لبنان، وما إذا كان ينبغي أن يكون جزءاً من الاتفاق، قال: “بسبب حزب الله. لم يكونوا مشمولين في الاتفاق. وسيُعالَج ذلك أيضاً”.

ووفق النص، حاولت الشبكة لاحقاً سؤاله عمّا إذا كان يندم على منشور له على منصة “تروث سوشال” تحدّث فيه عن “محو حضارة”، مشيرة إلى اعتراض واسع من الديمقراطيين، إلا أنه أنهى المكالمة.

وفي ذات السياق، ذكر موقع أكسيوس ، نقلا عن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء، أن لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال أكسيوس عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي ان نتنياهو أثار قضية لبنان في مكالمة هاتفية مع ترمب قبيل إعلان وقف إطلاق النار

واكد ان ترمب ونتنياهو اتفقا خلال المكالمة على إمكانية استمرار القتال في لبنان

واضاف ان البيت الأبيض لا يشعر بقلق من أن يؤدي الوضع في لبنان لانهيار وقف إطلاق النار مع إيران