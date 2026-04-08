فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مؤتمر IEEE-SSD2026 الدولي

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مؤتمر IEEE-SSD2026 الدولي

وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا في أعمال المؤتمر الدولي الهندسي للإشارات والنظم والأجهزة (IEEE-SSD2026)، الذي استضافته جامعة كتانيا في إيطاليا خلال الفترة من 30 آذار إلى 2 نيسان 2026، بمشاركة واسعة من الباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.
ويُعقد المؤتمر دوريًا منذ عام 2001، بتنظيم مشترك بين جامعة فيلادلفيا وعدد من الجامعات الدولية، من بينها جامعـتا كيمنتس ولايبزج في ألمانيا، وجامعة صفاقس في تونس، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة كتانيا في إيطاليا، وبإشراف من المعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).
وتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسية، شملت: هندسة التحكم والأتمتة، وهندسة الطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة الأجهزة والمجسات.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن الجامعة، بلغ عدد البحوث المقدمة إلى المؤتمر (294) بحثًا من (44) دولة، قيّمها (100) محكّم من (30) دولة، حيث قُبل (222) بحثًا، نوقشت في (44) جلسة علمية، إلى جانب (4) جلسات عامة مدعوة و(12) جلسة متخصصة، فضلًا على جلستي الافتتاح والختام. وتُفهرس أبحاث المؤتمر ضمن قاعدة البيانات العالمية “سكوبس”.
كما نظّم المؤتمر مسابقة بحثية لطلبة الدكتوراه، عُرضت فيها الأبحاث خلال ثلاث دقائق أمام لجنة علمية متخصصة لاختيار الفائزين.
وحقق باحثون من جامعة فيلادلفيا إنجازًا علميًا بحصولهم على المركز الثاني في جائزة أفضل بحث ضمن مسار الأنظمة والأتمتة والتحكم، عن بحث بعنوان:
“Trajectory Tracking Control of a KUKA Industrial Robot: A Comparative Evaluation of Six Controllers”

وذلك للباحثين: محمد بني يونس، وأحمد محاسنة، ومحمد موسى (وهو طالب سابق في برنامج ماجستير هندسة الميكاترونكس)، من بين (65) بحثًا مشاركًا في هذا المسار، بعد تقييمه وفق معايير علمية معتمدة شملت الأثر العلمي وجودة العرض.
وألقى الأستاذ الدكتور محمد بني يونس كلمةً في حفل افتتاح المؤتمر نيابةً عن الجامعة، أكد فيها اعتزازَ جامعةِ فيلادلفيا بمشاركتها المستمرة في هذا الحدث العلمي الدولي، مشيرًا إلى دورها في دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي، وأهمية توظيف العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أثنت اللجنة المنظمة على جهود الجامعات الشريكة في تنظيم المؤتمر على مدى السنوات الماضية، وبخاصة جامعة فيلادلفيا، ممثلةً برئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح.


