مئات الضحايا بغارات إسرائيلية عنيفة على لبنان

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربات شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان كما شملت مراكز قيادة وبنى عسكرية لحزب الله.

وأشار إلى أنه استهدف وحدات النخبة ومنظومات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. وقال إن الهجوم استند إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطة أُعدت لأسابيع.

وقال زير الصحة اللبناني إنه سقط المئات بين قتلى ومصابين في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أن “المستشفيات في لبنان مكتظة بالضحايا”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد سحب من الدخان من الأحياء المستهدفة في بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين، إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وقالت قيادة الجيش إنها “في ظل المستجدات الإقليمية وتداول أخبار حول وقف إطلاق النار، تدعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يعرّضون حياتهم لخطر الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”. “

غموض حول لبنان

يأتي ذلك في وقت يسود فيه الغموض السياسي، حيث أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق الهجمات على إيران مدة أسبوعين، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق “لا يشمل لبنان”.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوساطة، أن الاتفاق يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار “في كل مكان بما في ذلك لبنان”، وهو ما تتمسك به طهران أيضا.

ودعا حزب الله في بيان السكان إلى عدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان.

وقال الحزب إن “العدو الذي يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته، قد يلجأ إلى محاولات غدر لصناعة مشهد وهمي يوحي بأنه حقّق إنجازا لم يستطع نيله في الميدان”.

وقد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول مشارك في المفاوضات أن لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر لبنانية مقربة من حزب ⁠الله ⁠أن الجماعة أوقفت الهجمات على شمال إسرائيل وعلى القوات الإسرائيلية في لبنان في الساعات الأولى من اليوم ⁠الأربعاء في إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه في وقت سابق.

وتوقعت المصادر ⁠الثلاثة أن يصدر حزب الله بيانا يوضح فيه موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار وكذلك من تأكيد نتنياهو استبعاد لبنان منه.

ولم يعلن حزب الله منذ منتصف الليلة الماضية أي هجمات على إسرائيل، أي قبل وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار مدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.