الأردن ثبات وطن في زمن العواصف

د٠ حاكم المحاميد

الوطن عندنا ليس مجرد حدود مرسومة على خارطة، ولا مجرد اسم يُتداول في نشرات الأخبار .. الوطن هو ذلك الشعور العميق بالأمان، هو سكينة القلب حين تهدأ العواصف من حولك، وتبقى أرضك ثابتة لا تهتز.

في الأردن، لا نقيس الأمور بضجيج الأحداث ولا بصخب الشعارات، بل بثبات الدولة، وحكمة القيادة، وتماسك الشعب؛ فهنا، تقف القيادة الهاشمية على الدوام كصمام أمان، تقود بحكمة، وتوازن بين الثوابت الوطنية ومتغيرات الإقليم، دون أن تنحرف البوصلة أو تضيع الاتجاهات.

وهنا أيضاً، يقف الجيش العربي المصطفوي، شامخاً كجبال الوطن، لا يعرف إلا الانضباط، ولا يحمل إلا عقيدة الدفاع عن الأرض والعِرض، جيشٌ لم يكن يوماً أداة قوة فحسب، بل كان دائماً عنوان كرامة، ودرع عز، ورمز وفاء لتاريخٍ عريق.

وإلى جانبه، تسهر الأجهزة الأمنية، في صمتٍ نبيل، لا تبحث عن الأضواء، بل تصنع الطمأنينة في تفاصيل الحياة اليومية، عينٌ لا تنام، وجهدٌ لا يُرى، لكنه محسوس في كل شارع آمن، وكل بيت مطمئن.

أما الشعب الأردني، فهو الحكاية الأجمل .. شعبٌ يعرف أن قوته في وحدته، وأن تماسكه هو الحصن الحقيقي في وجه كل التحديات، نختلف في التفاصيل، نعم .. لكننا نتفق على الأردن، ونلتقي دائماً تحت رايته.

الوحدة الوطنية في الأردن ليست شعاراً يُرفع، بل سلوك يومي، وإيمان راسخ بأن هذا الوطن أكبر من كل الخلافات، وأبقى من كل الظروف، وفي زمنٍ تموج فيه المنطقة بالتحولات، يبقى الأردن واقفاً بثقة، لأنه بُني على أسس صلبة:

قيادة حكيمة، جيش باسل، أجهزة يقظة، وشعب وفيّ، هنا فقط .. نفهم أن الانتصار الحقيقي ليس في ضجيج اللحظات، بل في استمرارية الاستقرار، وفي قدرة الوطن أن يبقى آمناً رغم كل ما يدور حوله.

حفظ الله الأردن، قيادةً وشعباً، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ليبقى كما عهدناه… وطناً يُشبه الطمأنينة.